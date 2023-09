Casertana votata all'attacco, già domenica, all'esordio contro il Benevento. Le prove tattiche di ieri al "Pinto" lo confermano: Cangelosi cercherà di dare alla squadra, da subito, la fisionomia che preferisce, quella che tanti risultati ha portato nella seconda parte della scorsa stagione in D. Niente calcoli, anche se questa è la prima settimana in cui la rosa si allena insieme al completo. Ieri il club ha formalizzato l'ingaggio di Davide Marfella, portiere classe 99, l'anno scorso al Napoli con cui ha vinto lo scudetto collezionando anche una presenza: «Arrivo in una piazza importante - ha dichiarato in una nota diramata dal club - con una società ambiziosa e un progetto serio. La squadra allestita parla da sola. Quindi è stato facile dire di sì e scegliere di ripartire da qui. Ho già maturato esperienze importanti come quella di Bari».

Una pedina in più per una squadra che farà dell'aggressione alta, delle sovrapposizioni sulle fasce e del pressing a tutto campo il suo marchio di fabbrica: questa è la Casertana che vuole Cangelosi, questo è l'atteggiamento che i falchetti useranno contro la corazzata sannita nel derby del Pinto (calcio d'inizio alle 20.45). Anche nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio, dopo un breve lavoro di riscaldamento, il mister ha schierato i suoi in campo e li ha guidati in una serie di addestramenti tecnici con il pallone. A gruppi di tre sui quattro angoli del terreno di gioco, i calciatori si sono alternati nel provare le sovrapposizioni e i cross in area di rigore. Presto per ipotizzare una formazione di partenza ma qualche indicazione in più arriverà domani quando, sempre al "Pinto", alle 16.30, i falchetti giocheranno in amichevole contro il Why not Brand football di Aversa che milita in Prima categoria. Un'occasione utile a testare gli schemi la condizione dei singoli, per consentire a mister Cangelosi di cominciare a ragionare, con dati aggiornati alla mano, sulla formazione da schierare contro il Benevento.

Non proprio un avversario morbido per l'esordio dei rossoblù: dopo la retrocessione dalla B i sanniti puntano con decisione al ritorno in cadetteria, sono partiti male uscendo sconfitti da Torre del Greco nel primo turno ma si sono riscattati al Vigorito già lunedì sera battendo il Francavilla (1-0 con gol di Ferrante, vicinissimo alla Casertana quest'estate). Problemi in difesa per la squadra giallorossa che ha perso Meccariello per un grave infortunio e che dovrà rinunciare anche a Capellini, espulso contro i pugliesi. Una gara dal fascino indiscusso che attirerà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni al "Pinto". Si prevede il sold out. Oggi si riunisce l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive per esaminare eventuali limitazioni di pubblico, dopo che il Casms ha indicato la partita tra quelle connotate da profili di rischio vista la rivalità tra le due tifoserie. Secondo indiscrezioni, però, si va verso l'apertura di tutti i settori al pieno della loro capienza (sarebbero 800 tagliandi per gli ospiti). Se ne saprà di più domani, dopo la riunione del Gos.

Intanto allo stadio continuano le opere di abbellimento. Ritinteggiati gli spalti in Curva nord e nei Distinti ed effettuate le opere di diserbo intorno ai settori, ieri sono stati installati anche i led che ospiteranno i cartelloni pubblicitari. La gara di domenica sarà quella del debutto anche per il maxischermo installato dal Comune in estate e negli scorsi giorni si è anche provveduto agli ultimi accorgimenti sull'impianto antincendio. Un "Pinto" tirato a lucido per accogliere la serie C dopo due anni di assenza, in attesa che comincino i lavori per la ricostruzione integrale dello stadio. In questo mese, lo annunciò alla presentazione della squadra al Belvedere di San Leucio il vice sindaco Casale, è prevista la firma della convenzione con Caserta stadium.