Cerignola-Turris, Menichini in conferenza stampa: «Servono prestazione e punti»

Adesso serve un colpo esterno. Che ora come ora sconvolgerebbe – letteralmente – la zona calda della classifica. Per la Turris l’avversario – il Cerignola – non è certamente dei più agevoli, ma la vittoria dei corallini nell’ultimo turno contro il Catania e la sconfitta – proprio – degli etnei nell’anticipo di giovedì per mano del Giugliano ha concretamente aperto scenari interessanti per la formazione di Menichini. «Non si vince da tanto fuori casa, è vero, e sappiamo di dover cercare punti importanti anche in trasferta – analizza il tecnico corallino alla vigilia della gara contro i pugliesi –, pur se consapevoli di quanto l’avversario che ci aspetta sia tosto.

Un avversario magari attardato in classifica ma costruito per competere per i primissimi posti.

Il nostro compito è parecchio complicato ma ci siamo preparati bene».

Sul rendimento in trasferta nel corso della sua gestione: «Potevamo avere qualche punto in più – analizza Menichini –, perché non sempre abbiamo raccolto quanto avremmo meritato, ma la prestazione c’è sempre stata. A Cerignola affronteremo un avversario che punterà senza mezzi termini alla vittoria in ottica playoff ma a noi non deve interessare. Abbiamo necessita di fare prestazione e punti».