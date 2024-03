Juve Stabia-Messina, Pagliuca: «Il sogno è vicino, andiamo a prendercelo»

«L’obiettivo è vicino. Ma dobbiamo andare a prendercelo». Carica tutti, Pagliuca.

Alla vigilia della sfida tra la Juve Stabia ed il Messina, in programma domani pomeriggio alle 16.15 al Romeo Menti. Tre punti per avvicinarsi alla meta, all’isola di Itaca tanto cara al tecnico toscano.

«È una gara importante per il nostro percorso - spiega l'allenatore -, e dobbiamo essere molto attenti a non sbagliare l'approccio, tanto meno la giocata. Dobbiamo essere bravi ad andare ad aggredire negli spazi e, ove non ce ne siano, crearli».

Il Menti sold out, il ritorno dei tifosi sugli spalti dopo l'amarezza della sfida a parte chiuse con il Taranto, e la trasferta per i soli possessori della fidelity a Potenza, Pagliuca invita tutti ad essere al fianco della squadra: «Ai nostri tifosi chiedo di esserci al fianco, di trascinare il gruppo alla vittoria.

Sappiamo quanto sia importante e caloroso il pubblico di Castellammare, giochiamo per loro, cercheremo di vincere per la città, oltre che per noi stessi. Ma attenzione, viviamo il momento, e non altro».

La serie B

L'allenatore stabiese tiene a precisare che la serie B è vicina, ma nulla ancora è stato fatto, e che bisogna stare attenti e concentrati sul Messina: «Dobbiamo essere concentrati sulla gara odierna - conclude - non pensare ad altro ma a quello che stiamo facendo, non a quello che abbiamo fatto o potremo fare. Manca un pochino, ma dovremmo essere bravi ad andarci a prendere quello che ci siamo meritati per tutto un campionato» . Fuori per squalifica Gerbo, al fianco di Meli e Leone potrebbe essere l’occasione per Pierobon.