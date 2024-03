Monterosi-Benevento, Auteri: «Ciciretti ok. Servirà agonismo in campo»

Gaetano Auteri attende una risposta dai suoi ragazzi dopo il ko col Monopoli. Ma non sarà facile contro un Monterosi che deve provare a rimanere in vita nella lotta salvezza.

«I ragazzi hanno metabolizzato il ko col Monopoli, analizzando ciò che abbiamo sbagliato. Abbiamo resettato e si va avanti – ha detto il tecnico in conferenza prepartita - Domani avremo una squadra simile al Monopoli, cambiata dal mercato di gennaio e che si gioca la sopravvivenza. Il Monterosi è molto fisico sia in difesa che in avanti, dove non ci sarà Eusepi, ma avranno Vano e Rossi. Per valori di organico non è da quella posizione. È normale che metteranno tutto in campo. Dovremo pareggiare l’impatto agonistico. Sono tranquillo e fiducioso. Il percorso fatto ci ha portato ad avere certezze, la squadra è cresciuta. Siamo diventati perentori e compatti, abbiamo un gioco lineare. I gol li abbiamo fatti, ma dobbiamo migliorare nella finalizzazione».

Auteri si è soffermato anche sull’infermeria. Ciciretti ha avuto un fastidio muscolare, ma sarà con la squadra. Piccolo problemino invece per Karic, anche lui però convocato.

Fuori invece Bolsius. L’allenatore dovrà decidere come sostituire l’infortunato Lanini.

«Ciciretti è convocato, non ha nulla di particolare. Valuteremo all’ultimo momento se farlo giocare. Karic ha rimediato un colpo alla cervicale, mentre Bolsius non è convocato per scelta tecnica – ha spiegato l’allenatore -. Ho dato le opportunità a tutti e non ho mai visto da nessuno atteggiamenti negativi, dissociativi o poco professionali. Il gruppo è fortemente coinvolto in tutte le sue componenti. Ferrante non è mai venuto meno sull’impegno, si è sempre allenato bene ed è un ragazzo sano. Ho parlato con lui tanto volte e deve stare tranquillo, non so se lo sceglierò. Ci sono giocatori, oltre Lanini, che sanno essere fortemente realizzativi. Non carico nessuno di responsabilità. Lavoriamo insieme da tre mesi, le opportunità le hanno avuti tutti. Mi baso sempre sulla settimana di lavoro e su ciò che mi indica il campo».