Crotone-Avellino 0-1, i lupi corsari in Calabria

L'Avellino chiude in bellezza il girone di andata. I lupi hanno vinto in casa del Crotone. Basta un solo gol alla squadra di Pazienza per agguantare il successo: 0-1 il finale. La rete nel primo tempo. È Patierno dopo dieci minuti a insaccare. Avvio scoppiettante di gara prima del Crotone, poi dei lupi. Quindi, il gol al decimo. I padroni di casa hanno subito provato a reagire, ma l'Avellino ha retto e ha creato azioni. Nella ripresa lupi vicini al raddoppio: al colpo di testa di D'Angelo si oppone l'estremo difensore avversario (minuto 53). La traversa nega il gol poco dopo sempre a D'Angelo (al 56esimo). Nel finale Crotone vicino al pareggio. Ma non riesce a segnare sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

CROTONE-AVELLINO: 0-1

Marcatori: pt 10′ Patierno

Crotone (3-4-1-2): Dini; Papini, Loiacono, Crialese (17′ st Spaltro); Tribuzzi, Petriccione, Di Stefano (34′ st Jurcec), Giron; D’Ursi (34′ st Vuthaj); Tumminello, Gomez. A disp.: Lucano, D’Alterio, Gigliotti, Felippe, Bruzzaniti, Cantisani, Schirò, Pannitteri. All.: Zauli.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, Armellino, Palmiero, D’Angelo (27′ st Dall’Oglio), Tito; Patierno (32′ st Gori), Sgarbi. A disp.: Pane, Pizzella, Benedetti, Falbo, Codraro, Nosegbe-Susko, Sannipoli, Maisto, Pezzella, Marconi.

All.: Pazienza.

Note: Ammoniti: Giron, Cionek, D’Angelo, Petriccione, Ghidotti, Dall’Oglio, Tito, Tribuzzi

Arbitro: Scarpa della sezione di Collegno.