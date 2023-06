Giugliano, la Lega: lavori nello stadio ok. Ma ora serve il via libera della commissione di vigilanza

Ora è ufficiale e a comunicarlo è il Giugliano. Il sopralluogo allo stadio De Cristofaro, effettuato dal commissario della Lega Giancarlo Vigiani ha dato esito positivo.

I lavori sono a buon punto e per i vertici della Lega il Giugliano non avrà bisogno di deroghe per iscriversi al campionato. La società, ad ogni modo, ha ricordato - nella nota diramata oggi - che per ultimare l'iter dell'iscrizione necessita di un ultimo step: la licenza d'uso per l'impianto, ai sensi dell'artcolo 68 del Tulps.

Licenza che dovrà essere rilasciata, entro e non oltre il 13 giugno, dalla commissione di vigilanza, la cui convocazione è di competenza Comune della terza città della Campania.