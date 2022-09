Giugliano e Picerno si dividono la posta: 2-2 al Partenio-Lombardi

Termina in parità (2-2) la sfida tra Giugliano e Picerno. Gara bella e combattuta al Partenio-Lombardi di Avellino, impianto in cui i gialloblu di Di Napoli disputano le proprie gare interne. Giugliano in vantaggio al 14' del primo tempo con Salvemini. Bella l'azione personale dell'attaccante, che dal limite fa secco il portiere lucano. Nella ripresa il pareggio degli ospiti con De Cristofaro. Poi il Picerno si porta in vantaggio con Reginaldo a undici minuti dal termine. Il Giugliano non demorde e pochi minuti dopo trova il meritato pari ancora con l'indemoniato Salvemini.