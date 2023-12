Monopoli-Giugliano 1-3: show per gli uomini di Bertotto

Prova maiuscola del Giugliano di Valerio Bertotto, che sbanca il "Veneziani" di Monopoli. Successo rotondo (3-1) per i tigrotti, che dominano nel primo tempo segnando per ben tre volte. I gialloblu passano in vantaggio con Ciuferri, che al volo di sinistro mette alle spalle dell'estremo difensore pugliese. Passano pochi minuti ed è Sorrentino, schierato lungo la corsia di sinistra a siglare (di testa) la rete del 2-0. E' Giorgione, sempre di testa, ad insaccare per la terza volta su perfetto cross di Yabre dalla sinistra. Il Monopoli si fa vedere solo nel finale ma Russo è attento. Ripresa con i padroni di casa all'attacco e Giugliano a rispondere con veloci contropiede. Il Monopoli va a segno tre volte, ma con gli avanti biancoverdi sempre in posizione irregolare. Nulla da fare. Il Giugliano replica con Salvemini e Menna e per ben due volte i padroni di casa sventano con salvataggi sulla linea. Hamlili, subentrato nella ripresa, fissa il punteggio sul 3-1.