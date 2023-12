Giugliano, contratto da professionista per il golden boy Ciuferri. L'attaccante corteggiato da tante squadre

Contratto da professionista, il primo della sua carriera, per Flavio Ciuferri. Il talentuoso calciatore del Giugliano, quattro volte a segno nell'ultimo mese e mezzo, è corteggiato da numerose squadre di categoria superiore. L'attaccante esterno della compagine gialloblu, classe 2004, cresciuto nel vivaio della Roma, ha firmato oggi un contratto che lo legherà alla famiglia Mazzamauro per i prossimi tre anni.

Un gran colpo per il club, che dall'arrivo di Bertotto sulla panchina ha collezionato vittorie e scalato la classifica. I tigrotti, che sabato affronteranno in casa il Monterosi Tuscia, sono in piena zona playoff.