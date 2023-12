Un successo che consolida la classifica. Cinque risultati utili consecutivi, undici punti, il Sorrento vince anche a Latina e scala posizioni allontanandosi dalla zona playout. Un capolavoro tattico di Vincenzo Maiuri, con le reti di Martignago e Ravasio che caratterizzano il successo pontino. Una presentazione perfetta per l'organizzazione del gioco e della fase difensiva, con Del Sorbo sicuro tra i pali, alla quarta clean sheet del suo itinerario personale. «Abbiamo giocato bene spiega il tecnico rossonero -. Abbiamo vinto con pieno merito una partita difficile contro una squadra forte che veniva da un risultato importante, avendo vinto a Foggia con merito.

Abbiamo giocato per vincere, con umiltà. Credo che sia stato l'aspetto più importante, perché per vincere bisogna anche rincorrere, bisogna sbuffare, lottare, sgomitare. Non basta solamente giocare. Complimenti per la prestazione, però dobbiamo sempre pensare che c'è una prova che ti può mettere di nuovo in discussione. Un risultato negativo può ricreare quelle vicissitudini che noi tutti abbiamo vissuto e che possono compromettere quanto di buono stiamo facendo».

Vincenzo Maiuri, pur non rinnegando il 4-3-3 nella fase iniziale della gara, con opportuni avvicendamenti in avvio del secondo tempo ha modificato l'assetto tattico con le varianti dettate dall'evoluzione del match con il Latina, accreditata tra le squadre più quotate del girone C di serie C. Particolarmente efficace la staffetta tra Martignago e Ravasio, autori delle reti decisive. Positivo anche il rientro di Badje, chiamato a sostituire lo squalificato Vitale, accanto allo stesso Martignago e a Scala, una scheggia della prima linea del Sorrento anche in terra pontina. L'entusiasmo di Ravasio, alla quinta rete stagionale, manifestato dopo la rete del raddoppio rossonero e consolidato nel post partita. «Siamo un gruppo compatto, nessuna rivalità spiega l'attaccante rossonero -. Sono stato felice per la mia rete ma anche per quella di Martignago. Secondo me Riccardo sta bene. Ha giocato, ha segnato e sono contento per lui, penso sia contento anche lui per il mio gol.

Quando sono entrato sono stato subito determinato, siamo tutti contenti perché siamo riusciti a conquistare una vittoria veramente importante fuori casa e abbiamo dato continuità ai nostri risultati. Dobbiamo continuare su questa strada. Cerco sempre di dare il massimo quando vengo chiamato in causa e per ora sta andando bene. Cercherò di continuare così cerchiamo tutti continuare così come stiamo facendo».

Domenica prossima, intanto, in calendario c'è Sorrento-Brindisi, ovviamente a Potenza (ore 16.15). Maiuri dovrà rinunciare al regista De Francesco, squalificato per recidività di ammonizioni. Si candida Messori per la sostituzione.