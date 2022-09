Stadio Giugliano inagibile, il sindaco: «Trovati i fondi per il restyling»

Querelle stadio De Cristofaro, si apre uno spiraglio. Il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha annunciato che l'ente cittadino ha individuato i fondi (dal bilancio comunale) per i lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione. 400 mila euro, ma la data dell'avvio dei lavori non è stata ancora annunciata. Il primo cittadino ha fatto capire, ad ogni modo, che si farà il possibile per rendere agibile l'impianto entro la fine dell'anno.

Il Giugliano, già da diverse settimane, sta disputando le proprie gare casalinghe al Partenio-Lombardi di Avellino. Il sindaco Pirozzi, sollecitato a più riprese dalla tifoseria gialloblu, ha fatto riferimento anche a una possibile collaborazione della società Giugliano calcio nell'esecuzione di altri interventi, tra cui l'installazione dei tornelli.