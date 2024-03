Juve Stabia, Tarantino: «Questo gruppo sta facendo qualcosa di unico»

Quattro vittorie di fila, tre in sette giorni, con le due doppiette consecutive di Adorante giunto a quota 10 gol in maglia gialloblù dallo scorso gennaio ad oggi. Èun momento magico per la Juve Stabia, ora a nove lunghezze dal Benevento, seconda forza del campionato, a sette turni dal termine della stagione regolare.

Euforia e sogno hanno preso il sopravvento sull’amarezza e la delusione per la gara a porte chiuse: «È incredibile quello che stanno facendo questi ragazzi – queste le parole di nazzareno Tarantino, ancora in panchina per la squalifica di Pagliuca - Siamo tranquilli, continuiamo a scalare la nostra montagna, con la consapevolezza dei nostri mezzi, di essere un grande gruppo. Il Taranto? Abbiamo disputato un’ottima gara per almeno ottanta minuti, poi nel finale è normale un po’ di stanchezza, un po’ di paura col terreno bagnato, ma non mi sembra che Demba (Thiam) abbia fatto chissà quali grandi parate.

Noi abbiamo avuto tantissime occasioni anche nel primo tempo, e la vittoria è meritata».

Promossa la mossa a sorpresa di Mignanelli sulla destra: «Una scelte del mister, che ha sorpreso il Taranto. Anche sotto l’aspetto tattico, della preparazione delle partite, senza dimenticare quello fisico, alla fine correvamo ancora a mille, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Manca ancora un po’ al traguardo, abbiamo sfatato anche questo tabù delle vittorie e delle gare infrasettimanali, siamo contenti, ma dobbiamo restare umili, lavorare testa bassa e senza far voli pindarici. E’ un momento speciale, godiamocelo».