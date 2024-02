Juve Stabia, inibizione per Lovisa dopo l'espulsione nel derby

Inibizione al diesse Lovisa, espulso durante il derby con la Turris, in diffida Pagliuca per il giallo rimediato, pesante la scure del Giudice Sportivo sulla Juve Stabia, multata anche per l'avvio ritardato di pochi minuti della sfida di lunedì sera al Menti.

Lovisa al 32° minuto del secondo tempo, avrebbe tenuto una condotta "irriguardosa" nei confronti dell’arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

800 euro di multa alla Juve Stabia perché i suoi giocatori hanno fatto iniziare in ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi.