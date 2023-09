L'Avellino esonera Rastelli: in arrivo Michele Pazienza

Massimo Rastelli non è più l'allenatore dell'Avellino. L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra a seguito della sconfitta per 1-0 maturata ieri al Menti di Castellammare di Stabia.

Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Dario Rossi, il collaboratore tecnico Marco Cossu, l’allenatore dei portieri David Dei ed il preparatore atletico Fabio Esposito.

Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere.

In attesa della firma del nuovo tecnico, a guidare gli allenamentisarà l’allenatore della Primavera Raffaele Biancolino, insieme al responsabile performance Pietro La Porta, all’allenatore dei portieri della primavera Pasquale Visconti e al preparatore atletico Luigi Gennarelli.

Fin qui il passato.

Il futuro biancoverde, salvo sorprese ripartirà da Michele Pazienza, classe 1982 pugliese di San Severo.

Da calciatore ha indossato le casacche, tra le altre, di Fiorentina, Napoli e Juventus.

La carrera da allenatore di Pazienza è cominiciata a Pisa per continuara a Siracusa e, soprattutto, a Cerignola, dove ha conquistato una promozione in serie C e raggiunto la fase nazionale dei playoff lo scorso anno.

Pazienza è atteso in serata a Montefalcione per firmare il nuovo contratto che lo legherà all'Avellino.