Una vittoria scacciacrisi, a lungo agognata dalla società e dalla tifoseria. I tre punti conquistati a Monopoli sono una boccata d'ossigeno importante per il Giugliano, che rischiava di essere risucchiato nei bassifondi della classifica. La salvezza è un traguardo non ancora raggiunto, ma la compagine guidata da Raffaele Di Napoli può ora preparare i prossimi impegni con maggiore serenità e fiducia nei propri mezzi. A partire da quello di sabato, al Partenio-Lombardi di Avellino contro la Fidelis Andria. Un'occasione unica per i gialloblu, che vincendo compirebbero un passo pressoché decisivo in ottica salvezza.

A Monopoli, per lunghi tratti, si è rivisto il Giugliano del primo scorcio di stagione: sbarazzino, aggressivo e per nulla timoroso. «Abbiamo sofferto solo nei primi venti minuti - spiega Francesco Salvemini, autore di una doppietta - La squadra, dopo qualche minuto, ha trovato i giusti equilibri e abbiamo cominciato a macinare gioco e azioni». L'attaccante, ex di turno, alla fine è risultato il migliore in campo. «Merito della squadra - aggiunge - e del tecnico che mi mette nelle migliori condizioni per esprimermi al meglio. Siamo scesi in campo con tre attaccanti e in questo modo siamo riusciti a tenere costantemente in apprensione la retroguardia del Monopoli. Sto bene, soprattutto dal punto di vista fisico. Negli ultimi anni avevo avuto diversi problemi e a risentirne, inevitabilmente, era stato il rendimento». Le modifiche tattiche apportate di Di Napoli (4-3-1-2 in luogo del collaudato 3-5-2) hanno giovato non solo agli attaccanti: «L'abbiamo impostata bene - sottolinea ancora Salvemini - Il mister ha curato ogni particolare. Sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato duro e così è stato. Qualcosa è andato storto, gli episodi ci hanno condannato oltre i nostri demeriti. Ora, però, dobbiamo compiere l'ultimo sforzo: mancano cinque gare e dobbiamo conquistare gli ultimi punti per blindare la classifica».

A Monopoli, accanto a Salvemini e Sorrentino, ha trovato spazio l'argentino Rizzo, schierato in alcuni frangenti in modalità trequartista. Viscovo tra i pali, al posto del promettente ma ancora acerbo Sassi, mentre la difesa - schierata a quattro - è apparsa più ermetica ed equilibrata. Scelte che hanno premiato e che con ogni probabilità saranno confermate contro l'Andria. Sabato - se dovesse arrivare il via libera dello staff sanitario - potrebbe trovare spazio anche Gladestony, reduce da un infortunio. Il brasiliano potrebbe prendere il posto di uno tra Eyango e Raffaele Poziello. Dopo settimane segnate da malumori e qualche polemica, la torcida giuglianese è tornata a sorridere e per sabato si prevede (finalmente) una buona affluenza sugli spalti dell'impianto irpino.

«Definire fondamentale la vittoria conseguita a Monopoli è riduttivo - scrivono i tifosi storici sulla pagina del Giugliano calcio - Sabato, battendo l'Andria, avremo la possibilità di chiudere quasi definitivamente i giochi in chiave salvezza. La squadra è da elogiare, poiché nel girone di ritorno è stata falcidiata da infortuni e squalifiche. Poi c'è stata la grana stadio: se avessimo potuto giocare realmente in casa, oggi parleremmo di playoff».