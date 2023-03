Impresa Giugliano: i tigrotti espugnano il campo del Monopoli. Doppietta di Salvemini

Impresa del Giugliano, che espugna il campo del Monopoli.

Vittoria (3-1) scacciacrisi per la compagine di Raffaele Di Napoli, che non conquista i tre punti da ben sette turni. In terra pugliese il grande protagonista di giornata è Salvemini, autore di una doppietta.

I gialloblu, passati in svantaggio dopo appena 4 minuti (rete di Starita dagli undici metri), hanno il merito di non disunirsi. Il pareggio arriva al 34' del primo tempo con Sorrentino, poi sul finire della prima frazione è Salvemini a realizzare il gol del vantaggio.

Il Giugliano tiene bene anche nella ripresa, pur soffrendo in qualche circostanza, e a dodici minuti dal termine mette in ghiaccio il risultato con la seconda rete di giornata di Salvemini. Tre punti importantissimi per gli uomini di Di Napoli. La salvezza è sempre più vicina.