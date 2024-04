Turris-Avellino, Menichini in conferenza stampa: «Niente calcoli per la salvezza»

«Sarà una gara difficile ma ci siamo preparati bene e, indipendentemente dal valore dell’avversario, vogliamo giocarci le nostre possibilità di centrare un risultato importante»: così il tecnico della Turris Leonardo Menichini alla vigilia del derby del Liguori contro l’Avellino. «Come l’abbiamo preparata? Come sempre, non è l’avversario che interferisce sul nostro modo di lavorare. È forse il peggior avversario che potesse capitarci in questo momento, è vero. Un avversario costruito per vincere, che ha tutti i mezzi per agganciare e superare il Benevento e per provare a vincere i playoff: una grandissima squadra, insomma, ma per noi cambia poco; dobbiamo essere pronti a combattere palla su palla, cercando di far girare la partita dalla nostra parte».

Niente calcoli, intanto, in chiave salvezza: «Da ogni partita dobbiamo cercare di tirare fuori il meglio.

Siamo pronti a lottare con il nostro entusiasmo e la nostra voglia, siamo di fronte al nostro pubblico e vogliamo fare una bella prestazione».

E mentre i tifosi hanno veicolato messaggi di chiamata a raccolta al Liguori attraverso striscioni, volantini e campagne social, il club - attraverso i propri canali social - ha lanciato un messaggio alla piazza in vista del match coi lupi e del rovente finale di campionato: «Ci aspetta un derby importante che non è però l'ultima partita. Invitiamo perciò i tifosi ad incitare – domani e nelle gare successive – la squadra, perché ogni partita da qui alla fine è fondamentale, ed abbiamo bisogno della nostra gente al nostro fianco per centrare l'obiettivo. Abbiamo bisogno di essere incitati nel rispetto di tutti, evitando situazioni spiacevoli che possano condizionare questo finale intenso di stagione».