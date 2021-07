Giugliano, il ds Palumbo: «Abbiamo le carte in regola per il ripescaggio»

Prime dichiarazioni ufficiali del neo direttore sportivo del Giugliano Carmine Palumbo (nella foto). Il dirigente gialloblu ha ribadito che la nuova proprietà, subentrata da qualche settimana all'ex presidente Giovanni Palma, è al lavoro per perfezionare l'iter per il ripescaggio in serie D. "Sono fiducioso - spiega Palumbo - Abbiamo buone possibilità per essere ripescati. Abbiamo incontrato il sindaco di Giugliano e stiamo risolvendo i piccoli intoppi relativi all'impianto di gioco. C'è grande disponibilità da parte dell'amministrazione comunale, siamo certi di poter presentare, nel giro di qualche giorno, la documentazione richiesta per il ballottaggio. Da quanto ne so sono diverse le squadre che non richiederanno di poter essere iscritte in serie D. Giugliano - aggiunge Palumbo - ha tutte le carte in regola".

I nuovi proprietari del club, Mario Pellerone e Roberto Garcìa, saranno presentati ufficialmente alla città nei prossimi giorni o settimane, solo dopo la formalizzazione della domanda di ripescaggio e dopo aver conosciuto l'esito della richiesta.