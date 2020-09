Sarà subito derby per il Giugliano di Roberto Carannante. I tigrotti esordiranno in campionato il 27 settembre, affrontando in trasferta la Nocerina, una delle compagini meglio attrezzate del girone G. I gialloblu saranno invece di scena al De Cristofaro di Giugliano, per la prima tra le mura amiche, sette giorni dopo contro il Formia. I primi tre round del campionato si chiuderanno l'11 ottobre, quando il Giugliano sarà ospite del Latina, altra formazione di assoluto valore. Un avvio di stagione piuttosto impegnativo, insomma, in un girone che si presenta particolarmente equilibrato. La società, intanto, nella giornata di oggi ha annunciato il divorzio consensuale con il calciatore Simone Del Prete. © RIPRODUZIONE RISERVATA