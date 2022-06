Poule scudetto, il Giugliano pronto a staccare il pass per il secondo turno

C'è ottimismo in casa Giugliano in vista dell'impegno di domani (puole scudetto) sul campo della Gelbison. Sarà la seconda gara del mini torneo per la compagine di Giovanni Ferraro, fresca di promozione in serie C. I tigrotti, che nella prima gara al De Cristofaro hanno sconfitto l'Audace Cerignola (3-1), cercheranno di staccare il pass per il turno successivo nell'impianto di Vallo della Lucania. Giovanni Ferraro non rinuncerà al suo collaudato sistema di gioco: 4-3-1-2 con Cerone a ridosso di Ferrrari e Rizzo. L'alternativa a uno dei due attaccanti potrebbe essere Scaringella, impiegato fin dal primo minuto contro il Cerignola.