La serie D ripartirà il prossimo 6 dicembre, mentre domenica 29 novembre si giocheranno i recuperi di campionato. Queste le decisioni prese dalla LND, emergenza sanitaria permettendo.

Torneranno in campo anche le formazioni della nostra provincia: Latina Calcio 1932, Insieme Formia e Aprilia. Le prime due, inserite nel girone G, la settimana prossima saranno impegnate in trasferta rispettivamente con Lanusei e Team Nuova Florida. I nerazzurri, in caso di successo, supererebbero la capolista Savoia, guarda caso prossimo avversario di campionato allo stadio Francioni. Per i formiani, la grande occasione per riscattare la sconfitta interna subita contro il Gladiator. L'Aprilia, che fa parte del raggruppamento F, dopodomani sarà di scena sul campo del San Nicolò Notaresco, mentre sette giorni dopo ospiterà la Vastese.

