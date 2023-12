La storia dell'ex capo ultrà azzurro e l'amore per Maradona su Dazn

Nella serie Heroes di Dazn vi è da alcuni giorni un film di trenta minuti dal titolo «Ho visto Maradona». E' dedicato alla storia di Gennaro Montuori, alias Palummella, per lungo tempo a capo del Commando Ultrà della Curva B del San Paolo. In base al racconto di Montuori, che parte dal Rione Sanità e arriva al Centro Paradiso, il titolo corretto sarebbe stato «Ho vissuto con Maradona» perché l'ex capo tifoso, che continua a frequentare lo stadio dedicato al vecchio amico ma in un altro settore, racconta che in quei sette anni è stato sempre al fianco di Diego, nel bene e nel male.

Nella storia del Commando Ultrà della Curva B c'è anche uno spaccato rosa, perché la capotifosa Cinzia Lintas racconta che si creò a Napoli il primo gruppo di donne tifose: ne erano trecento negli anni Ottanta. Si intervistano tre ex calciatori - Filardi, Muro e Volpecina - che vissero nel Napoli dei trionfi e sono ospiti fissi di una trasmissione televisiva del programma di Montuori e uno di essi, Ciro Muro da San Pietro a Patierno, soprannominato Murodona per la classe, racconta un particolare del rapporto col capo ultrà. «Quando le cose non andavano bene per uno di noi, magari per una prestazione non brillante fischiato dai tifosi, Gennaro veniva negli spogliatoi e gli chiedeva direttamente cosa stesse accadendo.

E poi riferiva ai compagni del suo gruppo: quel calciatore, dopo le spiegazioni, non era più fischiato ma sostenuto».