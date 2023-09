Di Lorenzo, l'Italia non è il Napoli: «Ma Spalletti saprà come gestire il momento»

«Il tempo è poco ma non dobbiamo guardare al Napoli dello scorso anno» avverte Giovanni Di Lorenzo, titolare di Spalletti in quella squadra come in questa nazionale.

«Ci sono giocatori differenti con caratteristiche differenti, non dobbiamo arrivare a fare quel calcio lì. La cosa importante è seguire le idee dell'allenatore, questa è una squadra che vuole costruire calcio. Il tempo è poco ma nel calcio il tempo non si dà e dobbiamo essere subito pronti per portare a casa questa partita, la vittoria è importantissima» le parole del calciatore napoletano in conferenza prima del match quasi decisivo contro l'Ucraina.

«Non dobbiamo aspettarci con la Nazionale il gioco fatto a Napoli, ci sono i giocatori che vanno in campo e non siamo tutti uguali» ha spiegato Di Lorenzo «Lo scorso anno abbiamo avuto poche difficoltà durante la stagione, ma l'allenatore è esperto e ha allenato tantissime squadre, sa lui come gestire i momenti. Sappiamo bene il peso della partita, questa era una gara importante al di là del pareggio di Skopje. Ogni gara è difficile, ma siamo pronti e conosciamo l'importanza di questa partita.

Dobbiamo cercare di vincere anche per la classifica. La squadra è concentrata su questo e non si lascia condizionare da ciò che dicono fuori dal gruppo».