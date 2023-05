Napoli-Inter, Simeone ultras dal terrazzo: «Con i campioni al Maradona»

Non è passato l'effetto scudetto per Giovanni Simeone. L'attaccante del Napoli oggi potrebbe partire ancora una volta da panchina contro l'Inter ma sui social mostra il massimo entusiasmo per il ritorno della squadra di Spalletti a Fuorigrotta.

«Domani torni al Maradona con tutti i campioni» ha scritto dai suoi account social ufficiali il Cholito, che si è mostrato in foto dal terrazzo di casa anche con la compagna a sventolare un enorme vessillo azzurro e scudettato.