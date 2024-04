Napoli, anche De Laurentiis pronto a fare follie per il 18enne Jorrel Hato

Tutti pazzi Jorrel Hato. E anche il Napoli è rimasto stregato da questo 18enne che gioca titolare nell'Ajax come difensore centrale e che sembra destinato a diventare l'erede di de Ligt, Timber e Lisandro Martinez; tutti difensori tecnici passati nei migliori club europei dopo aver impressionato ad Amsterdam.

Il prezzo è già da stella, ovvero più di 50 milioni di euro e l'Arsenal sembra quella più avanti di tutti. Ma De Laurentiis ha iniziato a sondare il mercato olandese ed è rimasto davvero colpito da questo giovane talento.

Pronto a fare follie anche lui per questo piede sinistro che sta incantando l'Eredivisie, sempre titolare da inizio stagione e ovviamente già convocato per la nazionale olandese. Probabilmente pronto persino a essere chiamato all'Europeo. Domani, per Feyenoord-Ajax, gli emissari del Napoli valuteranno anche questo talentino di Rotterdam.