Napoli Primavera-Pescara 2-1, Vigliotti e Lorusso trascinano al 4° posto

Dieci gol in stagione per trascinare sempre più il Napoli Primavera. La squadra di Andrea Tedesco batte anche il Pescara nella gara del sabato pomeriggio a Cercola contro il Pescara grazie all'ennesima rete di Vigliotti e al gol finale di Lorusso. Un 2-1 che vale tantissimo: gli azzurrini strappano infatti altri tre punti e si portano a quota 47 in classifica, a -3 dal podio e soprattutto al 4° posto che vale il cuore della zona Playoff.

Una vittoria fondamentale per il Napoli Primavera che sembra aver trovato finalmente la quadra decisiva in campionato, aggiudicandosi il match contro una formazione destinata ai bassifondi della graduatoria.

In gol ancora il bomber Gianluca Vigliotti: per il giovane attaccante del Napoli decima rete in tutte le competizioni, un esterno destro bello e delicato che apre le marcature. Arriva il pareggio di Zeppieri per i pescaresi al 70', ma il Napoli ha la forza di riprendersi la partita: il gol decisivo è di Lorusso che meno di dieci minuti più tardi segna dal limite dell'area di rigore la rete del decisivo 2-1.