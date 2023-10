Napoli-Real Madrid 2-3, l'analisi ignorante: il vero terremoto è l'urlo Champions

Questi, di Galacticos, c’hanno solo il culo

Ieri sera, altro brivido per una nuova scossa avvertitasi qua a Napoli in zona Flegrea. Pare sia stata di magnitudo 4, anche se al Bar stamattina ho sentito un tizio dire che era di 4.4, mentre un altro gli rispondeva che non capiva niente e che era di 4.6, mentre io intanto mi domandavo costoro che cazz ne sapessero, cioè che competenza hanno per affermare ciò, ma pure io che nel 2023 mi faccio ancora certe domande, avete ragione.

Nessuno ha comunque considerato l’aspetto più probabile, e cioè che trattavasi di un marchingegno di quel DEMONE di Adl per spaventare quelli del Real. Della serie: facite ‘e bravi o scateniamo ‘O TERREMOTO BWAHAHAHAH AHAHAHAHAH Paura, eh?

Voi, eh. Mica io che ieri sera sono scappato urlando per le scale

Ma ormai è passato. La terra non trema più e fatemi godere in santa pace…

AIUTO LA SCOSSA

Ah no scusate, era l’urlo D CEMPIOOOOOOOOONSSSS, talmente elevato a livello di decibel che Politano, in un impeto di pietà, ha tappato le recchie al criaturo davanti a lui.

Partiti. Aiuto I MOSTRISSIMI. Questi fanno paura pure quando RESPIRANO

Prima occasione al 6’ con Don Rodrygo, respinge Meret MERET VOGLIO AVERE I TUOI FIGLI

Sono un po' teso, lo ammetto. Diciamo level: corda di violino maneggiato da M.J. Fox. Ma pure i nostri non scherzano, evidentemente certe sfide si ‘sentono’

Così, per distrarmi, provo a irridere il bollito Compagnoni, che continua a chiamare ‘Alvarez’ a Valverde.

Nomi affini, effettivamente

Attenzione. Angolo per noi. Kepa, quello che in molti volevano al posto di Meret, va a farfalle, NATAN di testa TRAVERSA arriva OSTIGAAAAAAAAAAAAAAARD

Testata di AMIANTO del VICHINGOOOOOO. E siamo avantiiiiiiiiiiii. 1-0

TU QUOQUE, CAPITANO

Nemmeno il tempo di trasformarmi in Simona Ventura e starnazzare QUANTO MANCAAAAA

Che Di Lorenzo, che proprio stasera decide di commettere l’unico errore dell’ultimo triennio, appoggia male a Pornotka, Bellingham, che ha le cosce più lunghe delle corna, intercetta e serve Vinicius. Gol. 1-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

La rete sembra togliere fiducia al Napoli, che subisce l’avanzata degli ospiti

Vinicius ATTRAVERSA Lobotka, penetra in area e si guadagna lo spazio per il tiro. Angolo.

Poi Bellingham, che è un Samardzic che ce l’ha fattA, decide di umiliarci tutti e comincia a saltare centrocampo e difesa come birilli, a Napoli il fallo tattico non esiste e così l’inglese dimostra al mondo come mai il Real lo ha pagato 103 milioni. Ed erano pure pochi. 1-2

A questo punto il Real è un po' come quei palestrati che cercano di fare colpo in spiaggia con le guagliuncelle esibendo addominali scolpiti, il bicipite, il deltoide, mentre tu, mortificato, rispondevi con la panzella alcolica, il pettorale moscio, il ginocchio della lavandaia. Oh, poveri noi

Però poi ogni tanto, capitava che te la giocavi sulla simpatia e AFANCUL. Così ci guadagnamo un’occasione con CAPEFRITTATA di testa ma Kepa si supera.

Primo tempo che si chiude 1-2

Sintesi di questo primo tempo: Anguissa sta giocando allo scemo in mezzo

Ripresa: è un Napoli con un piglio diverso. Azzurri subito all’attacco alla ricerca del pari.

Osi sembra guadagnarsi un calcio d’angolo ma ATTENZIONE perché c’è un check in corso su un braccio un po' così del difensore Real

L’arbitro viene richiamato al Var

NOOOO NON CI DATE RIGORE, VI PREGO!!!

ZIELUUUUUUUUUUUUUU (SCHERZAVO oh, ci avete mica creduto)

Con suspance. Palo interno-gol. 2-2

Zielu ma dove volevi andare tu in Arabia? Tu sei più napoletano di Gigi D’Alessio!!!

Oh, però seriamente: possiamo fare che da adesso ad ogni fine allenamento li facciamo tirare 10 rigori a testa? Non posso rischiare una sincope ogni volta

Il pari cambia nuovamente l’inerzia del match.

Kvara sull’esterno. Poi gran botta di Piotr, para bene Kepa

In un impeto di sboronaggine, potrei dire che parimmo ‘o Reàl contro ‘o Reàl

Ma è il momento dei cambi. E loro fanno sostituzioni tipo che esce Kross ed entra Modric.

Robette così, eh. Cose ‘e niente

E noi rispondiamo con i cambi ACCAZZO di Garcia, che toglie i due migliori: prima Politano, poi Zielu; dentro Elmas e Raspadoro

Intanto, angolo per loro che non c’è, palla da quaranta metri per il famoso Alvarez del Real, per gli amici Valverde, botta a 150 km/h, deviazione, traversa, nuca di Meret, gol. Con Meret che quindi stasera ha al suo attivo più reti che parate MA CHE SPACCETT. 2-3

CARLONE CULONE

Divertente comunque Garcia che, dopo il gol, finge di non conoscerli e si rifugia a scrivere sul suo taccuino.

Quel figlio d’una romanista di Rudiger vuole fare le tarantelle col nostro terzino sinistro e allora Garcia manda dentro MR6 e fammi vedere mo che fai, scemoscè

Si chiude con il Napoli all’attacco, il Real chiuso in 11 dietro come una Juventus qualsiasi e Kepa ammonito per perdite di tempo. Ma il risultato non cambia più.

Finisce 2-3. Napoli che esce tra gli applausi. Meritatissimi. Perdere contro il Real ci sta, ma se, dopo i progressi contro Udinese e Lecce cercavamo conferme, stasera possiamo dire di averne avute: il Napoli c’è. Anche quest’anno. E ora, testa alla Fiorentina.

Naturalmente, verremo eliminati dai gironi Champions e pure in Campionato, anche se non è possibile, ma noi ci riusciremo lo stesso ma nel frattempo voi

SALUTATE I CAMPIONI D’ITALIA

Voi direte: e che c’entra? Questo mica è il Campionato? E avete ragione, ma lo stesso

SALUTATE I CAMPIONI D’ITALIA

Vado a dormire in macchina sempre perché NON ho paura del terremoto, ciao