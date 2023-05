Napoli, Simeone chiama la piccola Rachele in diretta: «Spero di poterla conoscere»

Rachele Piga, la piccola romana innamorata di Napoli e del Napoli, oggi ha compiuto 7 anni ed ha festeggiato il suo compleanno in diretta a radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione di Valter de Maggio, Radio gol.

Nel corso della puntata sono state numerose le sorpese per Rachele. La piccola tifosa ha ricevuto in regalo una torta tricolore, con la candelina da spegnere, e addirittura una maglia firmata dal suo idolo, Giovanni Simeone. Ma le sorprese non sono finite. Infatti, durante la trasmissione, ha addirittura chiamato il Cholito in persona per fare gli auguri a Rachele e ha detto: «La conosco bene, vedo spesso i suoi video. Spero di poterla incontrare da vicino un giorno».

L'attaccante del Napoli, inoltre, ha parlato anche dello scudetto appena conquistato: «Vincere lo scudetto al Napoli è stato bellissimo, goderselo con i tifosi è stata una cosa unica. Ogni giorno è una festa e ce la possiamo godere in ogni momento. Diego Maradona da lassù ha dato una mano sia all’Argentina per vincere il Mondiale e sia al Napoli. Sarà molto contento».