Spalletti-Maldini, caso chiuso: «Siamo maturi, non dobbiamo chiarire»

Luciano Spalletti e Paolo Maldini, caso chiuso: a confermarlo è lo stesso dirigente rossonero. I due, in occasione del confronto triplo tra campionato e Champions League di un mese fa, furono protagonisti di un episodio di stizza nel sottopassaggio dello stadio Maradona.

«Ma non c’è nemmeno bisogno di chiarirsi. La cosa bella della maturità è anche questa» ha spiegato Maldini, intervistato da Fedez nel podcast Muschio Selvaggio. «È venuta fuori una frase che non ho detto in quella situazione. Io non volevo fare casino ed essere rumoroso, in quel momento i protagonisti erano altri e non noi», ha concluso Maldini.