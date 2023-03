L'arbitro inglese Taylor, designato dall'Uefa per la partita Napoli-Eintracht al Maradona, ha trascorso la vigilia nel ristorante Mimì alla Ferrovia, dove è stato accolto dal patron Michele Giugliano. Non si è incrociato con Ferlaino, l'ex patron del Napoli che cenava in un'altra sala.

Taylor ha posato con il personale del ristorante e lo chef Salvatore Giugliano in cucina.