Video Mertens tra i tifosi del Napoli: «Vendono ancora la mia maglia?»

Tornato a Posillipo per qualche giorno dopo le fatiche con il Galatasaray in Turchia, Dries Mertens ha accontentato tanti tifosi del Napoli che nelle ultime ore lo hanno incrociato in città. Ieri sera alcuni tifosi erano appostati fuori da Palazzo Donn'Anna e il belga non si è negato, scendendo dal taxi e firmando loro maglie e pantaloncini. «Ancora vendono la mia maglia?» ha chiesto con una battuta Mertens ai tifosi azzurri prima di andare a cena con moglie e amici.