Acer entra nel mercato e-mobility con due monopattini potenti e leggeri

Acer aggiunge al proprio portfolio di prodotti anche i monopattini elettrici, con due nuovi modelli di eScooter caratterizzati da potenti motori e dal design pieghevole.

I nuovi eScooter sono in grado di percorrere le strade cittadine in tutta comodità, stabilità e stile, raggiungendo anche i 60 km di distanza con una sola carica.

eScooter Es Serie 5

Il monopattino Serie 5 pesa 18,5 kg e misura 118 x 49 x 125 cm.

Il potente motore da 36 V/350W-550W Max, posizionato nella parte anteriore, consente di raggiungere molto rapidamente la velocità massima autorizzata di 20 km/h.

Dotato di funzioni avanzate e hi-tech, impostabili tramite l'app in dotazione, come il controllo dei fari, il blocco elettrico e l'illuminazione laterale, l’e-scooter offre 3 livelli di velocità che consentono di passare facilmente dalla guida casual a 6 km/h, alla modalità pendolare a 10 km/h, alla modalità sportiva a 20 km/h; infine, dispone anche di un'opzione di controllo della velocità di crociera. La batteria agli ioni di litio da 15 Ah è in grado di coprire fino a 60 km con una sola carica, rendendolo uno dei più efficienti della sua categoria.



L'eScooter pieghevole Es Serie 5 pesa 18,5 kg ed è caratterizzato da un design con telaio in alluminio resistente agli urti. Per il trasporto, esso è dotato di maniglie ergonomiche e resistenti, di un'ampia pedana di 64 x 16,5 cm per una comoda posizione dei piedi allineati, nonché di pneumatici di gomma solida da 10 pollici a prova di foratura, che garantiscono una presa affidabile sulla superficie stradale e spostamenti confortevoli sulle strade cittadine. Acer Es Serie 5 è inoltre dotato di una sospensione posteriore che riduce gli urti della strada del 20-30% per una guida più fluida.

eScooter Es serie 3

Con questo prodotto Acer si rivolge a coloro che ricercano un modello di monopattino versatile, leggero e a ricarica rapida a fronte di un budget più contenuto. Esso è infatti dotato di una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 7,5 Ah che si ricarica in sole 4 ore e garantisce un'autonomia fino a 30 km. Le tre velocità consentono di passare facilmente da una guida tranquilla a 6 km/h, alla modalità pendolare a 10 km/h o alla velocità di punta di 20 km/h. Quando necessario, il monopattino sostiene le salite con pendenza anche del 15%, grazie al potente motore da 36V/250W-400W che consente di muoversi facilmente sia su strada in pianura che in pendenza, sopportando carichi fino a 100 kg. Il nuovo eScooter pieghevole da 16 kg, realizzato in lega di alluminio molto robusta, presenta un'elegante design nero con elementi grafici verdi e ha dimensioni compatte di 107 x 49 x 120 cm. È dotato di maniglie ergonomiche e resistenti e di ruote con diametro da 8,5 pollici. La pedana da 60 x 16,5 cm offre più spazio per un appoggio stabile e una guida più sicura e fluida.

Sicurezza, funzionalità e design

La sicurezza è un aspetto fondamentale per entrambi gli eScooter grazie al display a Led presente sul manubrio, che indica la velocità, il livello di carica della batteria e la modalità di velocità selezionata. Facile da avviare e da controllare, la comoda leva dell'acceleratore sul manubrio consente ai rider di spingere con il piede e di prendere velocità con la semplice spinta della leva. I fari anteriori e posteriori illuminano la strada di notte, mentre le luci dei freni e i quattro catarifrangenti laterali garantiscono una maggiore visibilità da lontano. Entrambi i modelli dispongono anche di frecce direzionali per indicare la direzione di marcia. La Serie Es 5 si distingue per l'impianto frenante ad alte prestazioni, composto da un freno elettronico anteriore e da un freno a disco in metallo posteriore, che garantisce uno spazio di arresto ridotto in caso di frenata di emergenza. Il cavalletto permette di parcheggiare l'eScooter Acer senza dover trovare un punto d'appoggio.

Entrambi i monopattini hanno un grado di protezione dall'acqua Ipx5, per consentire di attraversare agevolmente le pozzanghere. Il motore elettrico e la batteria sono protetti da una resistente scocca in alluminio per evitare danni accidentali.