Alta Irpinia, ladri in trasferta dal Napoletano: presi

Ladri in trasferta in Irpinia presi dai carabinieri della Compagnia di Montella. Sono stati allontanati con foglio di via obbligatorio 2 pregiudicati, entrambi dall’hinterland Napoletano, controllati nei pressi di obiettivi sensibili a Torella dei Lombardi e Bagnoli Irpino: alla specifica richiesta da parte dei Carabinieri, i due soggetti non hanno fornito un valido motivo che giustificasse la loro presenza in quei luoghi. Da giorni si stanno susseguendo provvedimenti del genere ad Avellino e provincia nei confronti di pregiudicati con precedenti specifici provenienti da fuori provincia.