Asidep, la protesta degli operai dell'azienda di depurazione: bloccata la sede Asi di Pianodardine

Riesplode la vertenza dell’Asidep. Gli addetti impegnati nel settore della depurazione hanno bloccato la sede di Pianodardine dell’Asi per protestare non solo per i ritardi nei pagamenti, ma anche e soprattutto per l’assenza di prospettive. Se la trattativa con Irpiniambiente sembra essersi ormai impantanata, le uniche speranze di rilancio potrebbero essere legate all’intervento di un gruppo privato.

Nel frattempo, però, le attività sono limitate all’essenziale, gli impianti non sono in grado di assicurare la lavorazione del percolato per conto terzi e la società partecipata dall’Asi continua ad accumulare debiti. L’Asidep non riesce più nemmeno a garantire il pagamento degli addetti. Una situazione che rischia di esplodere.