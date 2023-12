Torna la rabbia, bloccata la depurazione industriale

E' ripresa la protesta dei lavoratori Asidep, l'azienda pubblica che effettua la depurazione nei nuclei industriali d'Irpinia. Gli impianti sono al limite e il servizio non potrà essere assicurato. La società è stata azzerata, i lavoratori sono senza stipendi, mentre non è stata definita la nuova gestione. La situazione porterà al blocco anche degli scarichi fognari in Alta Irpinia. Il sindaco di Nusco Iuliano allarmatissimo ha annunciato ai lavoratori che sta per emettere un'ordinanza che bloccherà l'attività aziendale.