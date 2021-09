Sciame sismico in Alta Irpinia, quattro scosse in dieci minuti

Sciame sismico in Alta Irpinia. Quattro scosse di terremoto sono state registrate dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si sono verificate tra le 15,07 e le 15,17 con epicentro a Calabritto e Caposele. La magnitudo è compresa tra 1.7 e 2.4.

Sempre oggi, in mattinata, un’altra scossa è stata registrata a Bagnoli Irpino. L’evento sismico è stato di magnitudo 1.1. Situazioni del genere, con scosse a ripetizione di potenza non importante sono frequenti in questa zona dell’Alta Irpinia.