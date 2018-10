Lunedì 15 Ottobre 2018, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato omicidio, violenza privata continuata e detenzione di armi: in manette è finito un 55enne di Montella. E' stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento. Rintracciato e condotto in caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato trasferito presso la casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Deve scontare sette anni e due mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio, violenza privata continuata e detenzione di armi commessi a Carife.