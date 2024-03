Alla Chiesa del Carmine alle 19.30 si terrà la seconda edizione di Musica in Rosa con note d'azzurro. L'iniziativa, promossa da The Power of Pink, sarà l'occasione per presentare i prossimi appuntamenti in programma (la decima edizione della Camminata Rosa e la fiaccolata Una luce per la vita) e per assegnare la raccolta fondi 7 Passi per un sorriso alle diverse associazioni per disabili del territorio.

Nella Chiesa di via Triggio si esibirà il Duo Chaminade con la flautista Caterina D'Amore e la pianista Antonella De Vinco. Insieme ai musicisti ed ai rappresentanti delle associazioni interverrà anche il senologo Carlo Iannace, promotore delle iniziative in rosa e blu. Alle 16.30 nel Complesso monumentale del Carcere Borbonico di Avellino, il Museo Irpino, in occasione del 163-esimo anniversario dell’unità d’Italia, presenta l’acquisizione della donazione Grella composta da 7 ritratti dipinti a olio, 2 documenti a stampa (1820-1821), arredi, atti e documenti risalenti al XVIII-XIX secolo. Interverranno, tra gli altri, Franco Di Cecilia (consigliere provinciale), gli eredi Grella, Mariano Nigro (direttore del comitato irpino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano) e Francesco Barra, professore di Storia moderna presso l’Università di Salerno.

Il palcoscenico del Cine Teatro Partenio ad Avellino si anima con la magia e l’affascinante racconto de Il Piccolo Principe e il suo Viaggio dell’Essenziale: doppio appuntamento oggi alle 16 ed alle 17.30. La Chiesa Santa Maria del Carmine di Montefredane, alle 18 ospita la presentazione di una pubblicazione dedicata a Vera Trasente nel primo anniversario della sua morte. Il volume è stato curato da Antonio Polidoro, mentre la prefazione del testo è di Pino Rosato, collega ed amico della Trasente.

Prosegue la quarta stagione di Incontri, la rassegna teatrale promossa dall’associazione culturale ArTeatro di Solofra, sotto la direzione artistica di Alfonso Grassi. Oggi (alle 20.15) e domani (alle 18.15) presso la sede dell’associazione andrà in scena Museca ca' vene d'o vico, un cortocircuito tra due atti unici di Viviani: A museca d’e ciechi e O vico, rispettivamente il primo testo scritto e l’ultimo recitato da Raffaele Viviani.

Si svolgerà oggi e domani al Centro Fieristico di Caposele, il SeleFun, primo festival della cultura pop della Valle del Sele. L’evento è organizzato dal Forum dei giovani di Caposele, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco. Tra gli ospiti: EnaGrapher e Quelaag92, Valeria di Prisco, ed i fumettisti Pasquale Qualano, Alessandro Giordano, Fabiana Fiengo e Stefano D’Oriano. Renato Franchi spiegherà l’evoluzione dell’azienda Marvel dai fumetti ai giochi da tavolo, con annessa dimostrazione del gioco Marvel.

Secondo e ultimo weekend a Lauro per la rassegna Ammuina, ideata da Il Demiurgo, in collaborazione con le associazioni Pro Lauro, Pro Loco Lauro, Remedia, Nassau - Cantiere di Pirateria Teatrale, Costellazioni Lab e Orchestriamo. Nel pomeriggio ci sarà spazio anche per le visite guidate (5 euro) a Villa Romana (alle 15 ed alle 16) ed al Castello Lancellotti (alle 16 ed alle 17). Appuntamento clou alle 18.30 ed alle 20.30: nella Sala d'armi del Castello andrà in scena Femmene con Nunzia Schiano e Myriam Lattanzio per la regia Niko Mucci (18 euro). La degustazione a tema, Se la donna fosse in piatto?, farà da aperitivo ai due spettacoli rispettivamente alle 17 ed alle 19: un menù dedicato alle donne, al loro carattere, alla loro essenza, alle loro sfumature e personalità (13 euro).