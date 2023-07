Crisi idrica, Rubano (Fi): «Nel Sannio situazione intollerabile»

«Come ogni estate il Sannio è tormentato dal problema della crisi idrica. Sprechi, inefficienze, dispersioni: non c’è giorno ormai che i cittadini non debbano affrontare situazioni di estremo disagio, con la sospensione dell’erogazione idrica anche per diverse ore. Questo non è più tollerabile. Condivido e sostengo la posizione espressa dal collega Domenico Matera». Lo scrive in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.

«Sarebbe ora di trovare una soluzione seria e definitiva al problema - incalza -.

Peccato che, invece di lavorare per garantire ai cittadini un servizio adeguato e degno di un Paese civile, chi di dovere pensi piuttosto alla gestione del potere e alla spartizione delle poltrone, in barba alle necessità di un territorio che sta vivendo un disagio non più tollerabile. Il professionista dei concorsi, dovrebbe farsi un bell’esame di coscienza. Noi invece speriamo, e ne siamo certi, che questa mala-gestione finisca presto».