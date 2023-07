Airola è senz'acqua da due giorni, continuano i disagi

«Da due giorni i cittadini di Airola sono senz'acqua. Invitiamo l'Alto Calore Servizi ed il Prefetto ad intervenire per porre fine a questa emergenza idrica»: lo ha annunciato il Comitato Sannita Acqua Comune che ha chiesto interventi urgenti e ha sottolineato: «Il diritto di accesso all'acqua è la priorità e la gestione di Alto Calore in questa circostanza è indifendibile»

Sulla problematica che in questi giorni di caldo sta interessando la comunità caudina sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza Giulia Abbate, Gennaro Falzarano, Giuseppe Maltese, Giuseppe Stravino e Biagio Supino che hanno dichiarato: «Il Consiglio Comunale di Airola già nel 2020, a seguito di una petizione popolare sulle carenze idriche urbane, ha preso atto della grave situazione esistente per le pessime condizioni della rete e la perdita di quasi la metà di acqua introdotta.

Dopo tre anni – hanno affermato – non tutti i cittadini godono del servizio idrico comunale, tanto da denunciare tale disagio anche sui social.

Nel 2020 alcuni consiglieri proposero un intervento di isolamento delle sezioni della rete particolarmente danneggiate ma ad oggi permane la totale assenza di provvedimenti per garantire l’acqua in tutte le case del paese. All’epoca – hanno aggiunto Abbate, Falzarano, Maltese, Stravino e Supino - i cittadini furono tranquillizzati con la promessa di un intervento risolutivo a seguito di un cospicuo finanziamento. Oggi, mentre il Sindaco e la Giunta continuano a rincorrere i finanziamenti, i cittadini di Airola continuano a non avere l’acqua nelle case»