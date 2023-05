Lavori rete idrica di Arpaia, rubinetti a secco per diverse ore

Rubinetti a secco ad Arpaia. Martedì prossimo è in programma l'interruzione dell'erogazione idrica in diverse zone del centro caudino a causa di interventi di manutenzione straordinaria.

La mancanza di acqua riguarderà una vasta area del paese, ovvero via Sant’Angelo, via Forche Caudine, vico Principe della Riccia, via Municipio, via Alfonso Ghevara, via Corte dei Cavalieri, piazza del Popolo, via Sannitica e via delle Grazie.

«Comunichiamo - ha avvisato Gesesa - che a causa di lavori straordinari sulla rete idrica del Comune di Arpaia, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle 8.30 alle 16 di martedì 16 maggio»