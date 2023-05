Santa Maria di Costantinopoli, 70 candeline

Il Rione Ferrovia di Benevento è in festa per la ricorrenza di Santa Maria di Costantinopoli che quest’anno coincide con il ricordo del 70° anniversario della Dedicazione della Chiesa parrocchiale.Nel settembre 1943 l’antica chiesa parrocchiale fu distrutta dal terribile bombardamento che colpì il centro storico di Benevento e l’arcivescovo dell'epoca, Agostino Mancinelli, pensò di ricostruire la nuova chiesa al viale Principe di Napoli. La chiesa fu «dedicata a Dio in onore di Santa Maria di Costantinopoli» con una solenne celebrazione il 23 maggio 1953.

Per questo settantesimo anniversario la comunità parrocchiale ha programmato varie iniziative per ricordare l’evento e per rinnovare l’impegno di incidere sempre di più nella crescita umana, sociale e cristiana del quartiere. Nel segno del tema «Il Rione Ferrovia e la sua parrocchia: in cammino da 70 anni» domenica 28 maggio in mattinata sul viale Principe di Napoli ci saranno giochi per ragazzi e famiglie. Dopo la messa solenne delle 18.30 ci sarà la processione con l'immagine della Madonna di Costantinopoli, che porta ancora i segni della violenza della guerra, poiché è un immagine che apparteneva all’antica chiesa ed è l’unica ad essere stata salvata. Martedì 30 maggio alle 19 celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Felice Accrocca che concederà alla comunità un «Anno straordinario di Grazia» per un rinnovato slancio spirituale nel cammino di fede.