Benevento: vaccini, dosi in arrivo; due decessi e 5 ricoveri per il Covid

È attesa per stamattina una nuova consegna di vaccini Pifizer al «Rummo» da destinare ai centri vaccinali dell'Asl per consentire il completamento della campagna vaccinale degli over 80 con i quali si sta lavorando sia sul fronte dei richiami a chi ha già fatto la prima dose che su quello della somministrazione delle prime dosi. Un lavoro senza precedenti per i vaccinatori che stanno incontrando non poche difficoltà a vaccinare circa 200 persone al giorno, per forza di cose, sono costrette ad attendere in fila il loro turno per consentire il disbrigo delle pratiche amministrative. Infatti, al di là dei pochi secondi necessari per l'inoculazione di ogni singola dose, ci sono altri tempi tecnici che allungano l'iter vaccinale. Sono oltre 25000 i vaccini somministrati fino alla giornata di sabato tra over 80 e personale scolastico, mentre, ieri le attività sono state interrotte a causa della tragica morte della 22enne di Arpaise, figlia di una dipendente dell'azienda sanitaria, personalmente coinvolta nella campagna vaccinale per la gestione della parte amministrativa dell'operazione. L'attività riprenderà stamattina sia in via Minghetti che nella sede del dipartimento di Prevenzione di via Mascellaro.

Non si ferma l'attività di prevenzione messa in atto dai singoli Comuni del Sannio, nell'ottica di avere un quadro completo della situazione dei contagi. Dallo screening di massa effettuato a Castelvetere in Valfortore, arrivano notizie confortanti direttamente dal sindaco Gianfranco Mottola. «Da 290 test antigenici eseguiti dice non è emersa alcuna positività, mentre, siamo in attesa di conoscere l'esito dei 19 tamponi molecolari nelle prossime ore. Nel corso della settimana precedente a quella appena trascorsa erano stati fatti altri 100 test cui si aggiungono quelli effettuati autonomamente da alcuni cittadini. Credo che a Castelvetere il numero degli screenati sia abbastanza elevato con circa 450 persone, su poco più di 1200 abitanti. Una risposta decisamente positiva e incoraggiante che induce alla speranza di sconfiggere il virus al più presto, con l'aiuto della campagna vaccinale che, in questo momento, sta interessando gli over 80». Dal 15 marzo partirà lo screening gratuito, su base volontaria anche nella città di Benevento, con l'esecuzione di 6000 tamponi messi a disposizione dal Comune.



Al «Rummo» ci sono stati altri 5 accessi in un solo giorno. Ma il numero dei posti letto occupati resta stabile a quota 57 per effetto di tre dimissioni e di due decessi. A perdere la battaglia contro il Covid, un 65enne di Eboli ricoverato nel reparto di Terapia intensiva e, in serata, una 81enne di Morcone che era stata trasferita dalla «Maugeri». Salgono così a 237 i decessi da inizio pandemia, a 221 da agosto (162 i sanniti). Dei 149 tamponi processati ieri, 25 sono risultati positivi ma solo 9 rappresentano nuovi casi.

E sono in leggera flessione, rispetto alla giornata di sabato e al trend degli ultimi quattro giorni, i contagi censiti dall'Asl. Sono, infatti, 42 i positivi nelle 24 ore su 360 tamponi analizzati, e 23 i guariti. La situazione è abbastanza altalenante nelle ultime settimane in cui si alternano picchi in salita dei contagi e improvvisi cali. Nel weekend, al netto del decesso della 81enne, non sono emerse altre novità per quanto riguarda il cluster della clinica «Maugeri» di Telese Terme dove, l'allarme lanciato la scorsa settimana sembra essere rientrato. Dall'esecuzione di tutti i 430 tamponi sui pazienti e sui dipendenti, non sono emersi nuovi casi oltre i 28 relativi a 27 pazienti, 11 dei quali ricoverati al Rummo, e un dipendente. Per gli altri 16 si attende ancora che si rendano liberi i posti negli ospedali Covid in cui trasferirli.

Stamattina, al «Fatebenefratelli» alle 11, dopo la celebrazione della festa di San Giovanni di Dio, presieduta dall'arcivescovo metropolita monsignor Felice Accrocca, è prevista l'inaugurazione del mammografo digitale Tomosintesi in 3D, in dotazione all'unità complessa di Radiologia, diretta da Carmine Manganiello. Alla cerimonia religiosa, nel corso della quale verrà rinnovao il dono dei «ceri del Santo» parteciperà anche il sindaco Clemente Mastella, a testimonianza del consolidato legame tra la struttura e la città di Benevento.



