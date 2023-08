Gli eventi del weekend maltempo permettendo

A MOTTA SI FESTEGGIA LA MADONNA DELLA NEVE

La pioggia e l'allerta vento diramato anche nel Sannio da ieri sera non ha scalfito i più tenaci organizzatori di alcuni eventi: nella frazione Motta del comune di Sant'Angelo a Cupolo (Bn) hanno preso il via ieri sera i festeggiamenti della Madonna della neve con la processione per le vie del paese, le sante messe e i concerti serali. Ieri sera era la volta dell'orchestra Liscio & simpatia, intterrotti dalla pioggia improvvisa a metà spettacolo e stasera è la volta del cantante neomelodico Anthony, noto soprattutto per la partecipazione alla colonna sonora del film di Matteo Garrone "Gomorra".

DOMENICA MUSEI APERTI E GRATIS

Come ogni prima domenica del mese, torna anche domani l'iniziativa delle visite gratuite nei musei statali italiani. Nel Sannio sarà possibile visitare gratis il Teatro Romano, con i suoi reperti archeologici e la straordinaria sintesi della mostra "Wolves Coming" dell'artista cinese Lyu Ruowang.

L'installazione delle sculture all'interno del teatro invita i visitatori ad avvicinarsi, toccare i lupi e, volendo, ad usarle come panchine". Oltre al sito archeologico di Benevento cìè anche il museo archeologico nazionale del Sannio Caudino all'interno del Castello di Montesarchio.

VINALIA 2023 A GUARDIA SANFRAMONDI, DAL 4 AL 10 AGOSTO

Partenza con la pioggia per Vinalia, la rassegna enogastronomica che quest'anno compie il trentesimo compleanno. All'interno di Vinalia c'è anche la manifestazione artistica parallela, VinArte, con lo slogan di quest'anno che è "Il tempo è un'illusione", concetto chiave che guida la XIII edizione della rassegna ideata da Giuseppe Leone, che dà origine ad un percorso nell'entroterra che intende indagare una narrazione artistica che è viaggio nel tempo… Il disegno, la pittura, lo scatto fotografico, l’oggetto scultoreo a VinArte non sono mai solo gioco e ricerca, ma diventano con facilità e felicità anche materiali d'uso: messaggi precisi, didattica, ex voto, intrattenimento, narrazione.

rimandata al 6 e 7 agosto

TORNA LA SAGRA SANSILVESTRESE A SANT'AGATA DE' GOTI: RINVIATA AL 6 E 7 AGOSTO

Spostata per maltempo alle giornate di domenica 6 e lunedì 7 agosto 2023 l'edizione numero 25 della sagra Sansilvestrese: due giorni tra cucina e cultura contadina nella frazione San Silvestro di Sant'Agata dei Goti (Bn) organizzati dalla Parrocchia di San Silvestro. Nel corso dell'evento, immersi nella natura, si possono gustare le specialità locali: salumi, bruschetta, peperone imbottito, pasta fresca di giornata, spezzatino, carni locali alla brace, porchetta, contorni di stagione, dolci fatti in casa, pane casereccio e vini aglianico e falanghina delle cantine Ciervo.