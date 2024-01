Vende cocaina in casa: arrestato 56enne

I carabinieri della compagnia di Benevento hanno eseguito un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento nei confronti di un 56enne di Pago Veiano indagato per cessione e detenzione di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo vendeva cocaina nella sua abitazione a Pago Veiano.

Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Benevento, i militari della sezione operativa della compagnia carabinieri di Benevento e della stazione di Pietrelcina hanno individuato l'abitazione presso la quale avveniva la vendita di stupefacente attraverso servizi di osservazione, perquisizioni e analisi di immagini registrate dalle telecamere installate in zona. Si è così ricostruita l'attività di cessione di droga posta in essere da diverso tempo dal 56enne, che aveva predisposto anche particolari accorgimenti per la custodia della cocaina e la consegna ai clienti abituali.