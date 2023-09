Benevento, in visita l'influencer Pietro Armenti

Piero Armenti imprenditore, scrittore ed un urban explorer, meglio noto per essere il creatore della pagina social "Il mio viaggio a NewYork", è in visita a Benevento.

In queste ore il noto influencer, accompagnato dai suoi genitori, sta documentando passo passo sui social il suo tour in città, nonostante la pioggia battente.

Ha annunciato ai suoi followers, quando era ancora in auto, l'arrivo nella città "delle streghe, dello strega e dei torroni" e dopo aver fatto un giro nel centro storico, non mancando di immortalare la visita all'Arco di Traiano, si è fermato in un ristorante della città per assaggiare i prodotti tipici.