San Marco dei Cavoti, l'invasione dei motociclisti nel segno del gusto

Entusiasmo e motori «rombanti» nel cuore di piazza Risorgimento, a San Marco dei Cavoti, dove hanno fatto nuovamente tappa in mattinata i protagonisti dell'edizione 2023 dell'«Italian Challenge». Un lungo tour che è partito da Rimini e che terminerà a Maratea. Nel mezzo, un cammino su due ruote alla riscoperta delle aree più suggestive del Paese e scandito da tappe intermedie sempre ricche di fascino. Come quella nel centro pre-fortorino, dove il Comune di San Marco e la locale Pro Loco, come nelle precedenti occasioni, si sono prodigati per offirire ai «bikers» la solita gustosa accoglienza.

In tanti, infatti, hanno sostato nell'area esclusa al traffico della piazza, assaggiando la pizza da forno al pomodoro e altre apprezzate specialità sammarchesi, dialogando con i volontari e con i residenti e rallegrando la mattinata in paese.

Poi i motociclisti si sono rimessi in sella per proseguire il viaggio, che si sarebbe concluso in giornata ad Aquilonia. «Una mattinata divertente - ha spiegato il presidente della Pro Loco Benedetto Pietrafesa -.

Ci siamo anche ripromessi con i motociclisti di aggiornali sugli eventi che si terranno a San Marco nei prossimi mesi, soprattutto per quanti tra loro decideranno di fare ritorno in paese in un altro momento».