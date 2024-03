Finanziati progetti per la sicurezza urbana: 21mila euro per nuovi progetti

Con apposito decreto dirigenziale pubblicato sul Burc del 19 febbraio scorso, la Regione Campania ha disposto un finanziamento in favore del Comune di Telese Terme, in relazione al bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale.

Il contributo regionale è di circa 21 mila euro mentre la quota a carico dell’ente è pari a circa 9mila euro. «Ci siamo dedicati con attenzione a questo progetto che ci consentirà la messa in sicurezza urbana», commenta il comandante della polizia municipale Pasquale Mario Di Mezza, al quale spetterà il ruolo di coordinare le attività previste dal progetto.

«Una buona notizia per Telese Terme – aggiunge l’assessore alla Sicurezza Piervincenzo Bisesto -, in quanto si potranno perseguire alcuni degli obiettivi che avevamo individuato in questo settore».

«Si tratta di un piccolo ma importante finanziamento – dichiara il sindaco, Giovanni Caporaso -, perché riguarda la sicurezza cittadina, tema sul quale è concentrata la nostra attenzione da sempre e per la quale possiamo contare sulla costante e fattiva collaborazione dei Carabinieri, della polizia di Stato e della guardia di finanza.

Un ringraziamento va anche alla polizia municipale a cui verrà demandata la realizzazione delle misure previste».