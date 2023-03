Al di là della disabilità i corsi a Sant'Arpino per pizzaioli e sportivi

La città di tutti e per tutti. «Questo il nostro punto di partenza – ha detto Loredana Di Monte, assessore alle Politiche sociali del Comune di Sant’Arpino – sono state aperte le iscrizioni per i laboratori inclusivi, professionali e sportivi per persone con disagio e disabilità e fra qualche settimana cominceranno i seminari formativi e le attività.

I laboratori, promossi dall’ambito sociosanitario di pertinenza, saranno dei luoghi di creatività e di conoscenza, di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento: sono il posto privilegiato del fare per capire, attraverso l’incontro educativo di formazione e collaborazione. Intendiamo contribuire al rafforzamento dell’inserimento sociale delle persone portatrici di disabilità attraverso un panorama di servizi che sappiano adattarsi alle specifiche esigenze personali e familiari e facilitino la socializzazione e lo sviluppo delle capacità di ognuno». Si tratta nello specifico di un corso di «pizzaiolo» a cui potranno prendere parte 24 maggiorenni e diversamente abili con difficoltà compatibili con questo profilo professionale, e un laboratorio sportivo rivolto a minori con bassa disabilità e a minori normodotati in carica ai servizi sociali, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Il laboratorio sportivo si terrà presso la palestra dell’istituto comprensivo «Rocco-Cinquegrana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA