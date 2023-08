Appartamento in fiamme nel complesso condominiale Viribus Unitis

Momenti di forte tensione nel complesso condominiale "Viribus Unitis", nella periferia capuana dell'ex rione Macello. Due mezzi dei vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta e una pattuglia della polizia municipale di Capua sono intervenuti per spegnere un focolaio che si è sviluppato in un appartamento del parco residenziale e che fortunatamente è stato domato nel giro di pochi istanti.

Non ci sono feriti tra gli occupanti dell'abitazione interessata dal rogo, anche se alcuni mobili ed utensili sono stati distrutti dalle fiamme. Ancora ignote le cause dell'incendio. La tempestiva azione dei pompieri ha comunque evitato il peggio.

Alcuni abitanti del palazzo, in ogni caso, avevano già abbandonato in via precauzionale l'edificio all'arrivo dei mezzi di soccorso. Il fumo denso, forse sprigionato da materiali plastici, aveva infatti creato particolare allarme tra i residenti, che non hanno potuto fare altro che chiamare i centralini del 115.